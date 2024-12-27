الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وصول وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (صور)

لحظة وصول وزير الخارجية
لحظة وصول وزير الخارجية إلى الجابون، فيتو

وصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، إلى ليبرفيل عاصمة  في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجابون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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