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رياضة

مصدر يكشف الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

لاعب الأهلي السابق
لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن الحالة الصحية للاعب الفريق، عمر كمال عبد الواحد، بعد تعرضه لحادث سير ما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة.

فيما أكد المصدر أن عمر كمال بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أضرار، مشيرا إلى أن الأضرار كلها في سيارة اللاعب.   

وكان عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تعرض لحادث سير، أدى إلى أضرار بأحد جوانب سيارته.

ونشر لاعب الأهلي عدة صور لسيارته عقب الحادث عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله على كل حال”. 

تدريبات للأهلي استعدادا للقاء إنبي

وفي سياق آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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