الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رياضة

كولر يكافئ أشرف داري في مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أشرف داري
أشرف داري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستمرار بالدفع بالمغربي أشرف داري في التشكيل الأساسي للفريق في مباراته أمام إنبي بالدوري الممتاز. 

وظهر أشرف داري بمستوى مميز خلال مشاركته في آخر مباراتين مع الأهلي بصفة أساسية أمام شباب بلوزداد والمصري البورسعيدي والذي نجح الأحمر في الفوز بهما بنتيجة 6-1 و2-0 على الترتيب.   

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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