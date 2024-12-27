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رياضة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على إبسويتش تاون 0/1 في الشوط الأول

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل الدولي الألماني كاي هافيرتز هدف فريق آرسنال في شباك فريق إبسويتش تاون في الدقيقة 23.

وألغى الحكم هدف آخر للجانرز سجله جابرييل جيسوس.

غياب سام مرسي عن مواجهة آرسنال

وغاب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون ونجم خط الوسط عن مواجهة آرسنال بسبب تراكم الإنذارات.

كما غاب بوكايو ساكا عن آرسنال بسبب الإصابة، وحل مكانه جابرييل مارتينيلي في مركز الجناح الأيمن، مقابل تواجد لياندرو تروسارد على الجناح الأيسر.

ولعب الألماني كاي هافيرتز في وسط الملعب، مقابل تواجد المتألق في الآونة الأخيرة جابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

تشكيل آرسنال وإبسويتش تاون

آرسنال: دافيد رايا، جوراين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

إيبسويتش تاون: موريتش، جونسون، أوشيا، وولفيندن، جريفيز، ديفيس، فيليبس، كاجوستي، هوتشنسون، سموديتش، ديلاب.

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