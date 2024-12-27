غياب سام مرسي، تشكيل مباراة آرسنال ضد إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

أعلن مدربا فريقا آرسنال وإيبسويتش تاون، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

غياب سام مرسي عن مواجهة آرسنال

ويغيب الدولي المصري سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون ونجم خط الوسط بسبب تراكم الإنذارات.

ويغيب بوكايو ساكا عن آرسنال بسبب الإصابة، ويغطي مكانه جابرييل مارتينيلي في مركز الجناح الأيمن، مقابل تواجد لياندرو تروسارد على الجناح الأيسر.

ويلعب الألماني كاي هافيرتز في وسط الملعب، مقابل تواجد المتألق في الآونة الأخيرة جابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح.

تشكيل آرسنال وإبسويتش تاون

آرسنال: دافيد رايا، جوراين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

إيبسويتش تاون: موريتش، جونسون، أوشيا، وولفيندن، جريفيز، ديفيس، فيليبس، كاجوستي، هوتشنسون، سموديتش، ديلاب.

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