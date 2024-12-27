معلم لغة إنجليزية ينهي حياته بالمنوفية

أقدم معلم لغة انجليزية على إنهاء حياته، داخل مطبخ منزله بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل تخلص معلم لغة إنجليزية من حياته بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على بدر.ع. ب 43 سنة، معلم لغة إنجليزية منتحرًا داخل مطبخ منزله.

وبالانتقال والفحص تبين أن المعلم كان يعانى من اكتئاب نفسي ويعالج بمستشفى شبين الكوم النفسية والعصبية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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