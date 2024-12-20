مصرع طفل غرقا داخل ترعة في المنوفية

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

انتشال جثة طفل غارق بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم مركز شرطة شبين الكوم، يُفيد بوقوع حادث غريق بقرية زوير التابعة للمركز، وتم انتشاله بمعرفة الأهالي.



وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل "حذيفة بلال سليم" 5 سنوات بترعة أثناء لعبه أمام منزله بقرية زوير، وبالفحص المبدئي تبين عدم وجود شبهه جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.