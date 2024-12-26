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خارج الحدود

الصحة العالمية: أحد أفراد طاقم طائرتنا أصيب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء اليمني

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، إن أحد أفراد طاقم طائرتنا أصيب جراء قصف مطار صنعاء.

غارات إسرائيلية على اليمن 

وأفاد موقع روسيا اليوم بأن الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، جاءت فيما كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في صنعاء يستعدان لمغادرة البلاد عبر المطار.

وشنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم الخميس، طالت المطار الدولي، وتزامنت مع الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي.

الحوثي تعلق على العدوان الإسرائيلي 

وفي أعقاب الغارات، أكد محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي،  أن “استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني”. 

وأكد أن "هذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة"

كما شدد على أنه "إذا فكر العدو الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله".

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيام طائرات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية بتنفيذ غارات على "أهداف إرهابية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي وفي عمق اليمن".

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اليمن مطار صنعاء صنعاء الصحة العالمية

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