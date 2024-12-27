هل تعرض الأهلي ومحمد صلاح للظلم؟.. جوائز جلوب سوكر تثير التساؤلات.. فينيسيوس أفضل لاعب في العالم.. رونالدو يحصد جائزتين.. وريال مدريد يفوز بمعظم الجوائز

أقيم، مساء اليوم الجمعة، حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024 من جلوب سوكر في دبي بالإمارات، وحصد نادي ريال مدريد الإسباني ولاعبوه غالبية الجوائز.

وتُعد جائزة جلوب سوكر، واحدة من أقوى الجوائز التي تُمنح للرياضيين حول العالم بشكل سنوي، حيث يتم من خلالها مكافأة أفضل اللاعبين والوكلاء والمدربين والأندية ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام الميلادي.

وتعتمد اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر على تصويت الجماهير بنسبة 20%؛ لاختيار الفائزين بجوائز النسخة الحالية، بينما تبقى نسبة 80% من تحديد هوية الفائزين متروكة للجنة التحكيم.

فينيسيوس أفضل لاعب في العالم ويحصد جائزتين

توج الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.

وجمع النجم البرازيلي بين جائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في 2024، بفضل مساهماته وتأثيره الواضح على بطولات فريقه على مدار العام.

وتفوق فينيسيوس على الكثير من اللاعبين البارزين أمثال؛ محمد صلاح (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (النصر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جود بيلينجهام وداني كارفاخال، كيليان مبابي وتوني كروس (ريال مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

وساهم جونيور في فوز ريال مدريد بخمس بطولات هذا العام، حيث توج بالدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

كريستيانو رونالدو يفوز بجائزتين في حفل جلوب سوكر

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر السعودي، جائزة أفضل هداف في كل العصور من جلوب سوكر.

تُوج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر.

وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما حصدها العام الماضي 2023، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "العالمي".

وتفوق رونالدو على العديد من اللاعبين في الجائزة، وهم السعودي سالم الدوسري والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال) والجزائري رياض محرز (أهلي جدة) والمغربي سفيان رحيمي والباراجواياني كاكو (العين) والمغربي مراد باتنا (الفتح).

وسبق وأن توج كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عاما بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر خلال 6 مناسبات سابقة.

أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم متفوقًا على جوارديولا وجاسبريني

فيما فاز المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتفوق المدرب المخضرم على كل من؛ جيان بييرو جاسبريني، مدرب أتالانتا، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وتشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ولويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

ونال كارلو أنشيلوتي، الجائزة بفضل الإنجازات التي حققها مع ريال مدريد خلال العام الحالي، بعد التتويج بـ 5 بطولات (الدوري، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارات للأندية).

وكان جاسبريني، قد توج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، بينما فاز جوارديولا بالدوري الإنجليزي، ودرع المجتمع مع السماوي، أما ألونسو فتمكن من الفوز بالدوري الألماني عن جدارة كبيرة، وأخيرا توج دي لافوينتي بأمم أوروبا مع اللاروخا.

بيلينجاهم أفضل لاعب وسط وكورتوا أحسن حارس

كما فاز الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم، وأحرز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، جائزة أفضل حارس مرمى فى العالم لعام 2024 من جلوب سوكر أيضًا.

ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم 2024

.وتُوج نادي ريال مدريد بجائزة أفضل نادٍ خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

ونال المرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.

وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم بالرياض.

وواصل ريال مدريد نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.

وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).

لامين يامال أفضل لاعب شاب

وحصد النجم الإسباني الشاب، لامين يامال، لاعب فريق برشلونة، مساء اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024 من جلوب سوكر.

العين الإماراتي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط متفوقًا على الأهلي والهلال

فاز نادي العين الإماراتي بجائزة دبي جلوب سوكر، لأفضل ناد في الشرق الأوسط، تتويجًا لمسيرته الرائعة خلال عام 2024.

ونافس العين أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر السعودي، قبل أن يتوج في النهاية بالجائزة، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم خلال حفل جلوب سوكر في دبي.

وحقق العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وهو لقبه الثاني في المسابقة القارية بعد نسخة 2003.

وتأهل الفريق الإماراتي إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، متجاوزا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل الهزيمة أمام الأهلي المصري بنتيجة 0/3.

جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024

فاز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وقاد جيسوس الهلال لتحقيق 4 بطولات في 2024، الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر المحلي، فيم فشل المدرب البرتغالي فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحت قيادة جيسوس، وصل الهلال إلى 57 مباراة محلية متتالية بلا خسارة في إنجاز قياسي لنادٍ سعودي عبر التاريخ.

جوائز شرفية لـ نيمار وديل بييرو وبيريز

حصد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق الهلال السعودي، جائزة خاصة في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتسلم نيمار، جائزة شرفية في الحفل، تقديرًا لمسيرته الكروية.

وخلال مسيرته، فاز نيمار بعدد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، والدوري الفرنسي 5 مرات، وذهبية أولمبياد 2016.

كما يعتبر نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل في كل البطولات برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة دولية.

لكن صاحب الـ32 عامًا لم يلعب في عام 2024 سوى 42 دقيقة مقسمة على مباراتين مع الهلال في دوري النخبة الآسيوي؛ بسبب الإصابات.

كما لم يشارك النجم البرازيلي بقميص الزعيم منذ انضمامه إليه صيف 2023 سوى في 7 مباريات بكل البطولات.

وحصل الإيطالي المخضرم، أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، على جائزة أفضل مسيرة، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

ونال ديل بييرو الجائزة تقديرا لمسيرته الرائعة في كرة القدم، والتي شهدت تتويجات عديدة له مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، على رأسهم كأس العالم 2006.

وحصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على جائزة شرفية كأفضل رئيس ناد، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024.

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