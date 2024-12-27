مصرع طفلة بطلق ناري على يد عامل بطريق الخطأ في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها بطلق ناري على يد عامل أثناء وجوده بمنزلها وعبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ دون قصد منه بمركز البلينا بسوهاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلة بطلق ناري على يد نجل شقيقته حالة عبث بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا يفيد بوصول “فاطمة ع م”، 5 سنوات، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابة "طلق ناري بالرأس" وتوفيت عقب وصولها ومقيمة بمركز البلينا.

بسؤال والدها “ع. م”، 35 عامًا - عامل أفاد أنه أثناء وجوده بمنزله وبرفقته نجل شقيقته “عماد ع م ح”، 19 عامًا - عامل، وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة طفلته التي أودت بحياتها دون قصد منه ونفى الشبهة الجنائية وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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