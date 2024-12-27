إصابة عامل وطالب برش خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل وطالب برش خرطوش في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا بسوهاج وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

إصابة عامل وطالب برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز البلينا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز البلينا طرفيها كل من طرف أول “أحمد ك ع ح”، 17 عامًا - طالب مصابًا رش خرطوش بالساقين ونجل عمومته “أحمد م ا ع”، 24 عامًا 0 عامل مصابًا برش خرطوش بالساقين وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.



وطرف ثان: “حمدي م ا”، 53 عامًا - عامل الطرفان أبناء عمومة وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم بسبب خلافات الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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