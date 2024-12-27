ترتيب المجموعة الأولى لـ خليجي 26 بعد الجولة الثالثة والأخيرة

اختتمت منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26، والتي تستضيفها دولة الكويت، وتحدد المنتخبان الصاعدان للدور نصف النهائي من المسابقة.

ترتيب المجموعة الأولى في خليجي 26

عمان 5 نقاط

الكويت 5 نقاط

الإمارات نقطتين

قطر نقطتين

تعادل الكويت مع قطر

خليجي 26، انتهت مباراة منتخب الكويت ضد قطر بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، في إطار مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي، على إستاد جابر الأحمد الدولي ليصعد منتخب عمان على حساب قطر لنصف النهائي .

سجل محمد دحم هدف منتخب الكويت في شباك قطر في الدقيقة 74، وتعادل محمد مونتاري للمنتخب العنابي في الدقيقة 90+11.

ويمتلك منتخب الكويت 10 ألقاب في مسابقة كأس الخليج العربي، كأكثر منتخب حصولًا على لقب البطولة، بينما يمتلك منتخب قطر في جعبته ثلاثة ألقاب.

عمان يتعادل مع الإمارات

خليجي 26، تعادل منتخب عمان مع نظيره الإمارات بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي في الكويت.

سجل يحيى الغساني هدف الإمارات في مرمى عمان في الدقيقة 20، وتعادل عبد الرحمن المشيفري لعمان في الدقيقة 79.

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