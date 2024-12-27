بالأسماء، الفائزون في ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بمصر والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في الثامنة من صباح اليوم الجمعة 27-12-2024، شرارة البدء لفعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الماراثون إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب والمواطنين بمشاركة 20 ألف متسابق، بالإضافة إلى إطلاق شارة بدء السباق لأصحاب الهمم في الثامنة والنصف، بمشاركة 600 متسابق من أصحاب الكراسي المتحركة وقصار القامة، وشارك في الماراثون عدد كبير من المتسابقين للفوز بالجوائز المرصودة للفائزين.

كما شارك ذوو الهمم في سباق خاص بهم بمسافة 4 كيلومترات، بينما يشارك الأصحاء في سباق 10 كيلومترات، وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بجوائز تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، و400 رحلة عمرة.



شمل مسار ماراثون زايد الخيري المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بدء السباق من امام البرج الأيقوني، مرورا بمحور محمد بن زايد الجنوبي والنهر الأخضر، وانتهاء بمسجد الفتاح العليم، حضر فعاليات الماراثون الفريق ركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، لواء اركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس ⁠محمد شيمي وزير قطاع الاعمال، ⁠سلطان بن سيف النيادي وزير دولة الإمارات لشئون الشباب، والدكتور شريف ابو النجا مؤسس 57357، ووفد اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وممثلي الشركة المنفذة، واتحاد المظلات، وعدد من قيادات الجهات المعنية والمنفذة للماراثون.



وفاز بالمركز الأول من الرجال ياسر الشعشوري، وإسماعيل الخورشيد المركز الثاني، وسالم محمد سالم المركز الثالث، بينما فاز بالمراكز الأولى من السيدات، وفاء زارول في المركز الأول، مريم منصور في المركز الثاني، بينما فاز من ذوي الهمم، هيثم عادل بالمركز الأول كرسي البدال، وإسلام أبو علي في كرسي السرعة.



وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته باستضافة العاصمة الإدارية الجديدة ماراثون زايد الخيري للمرة الثانية على التوالي، وفقًا للاستراتيجية التي تلتزم بها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهدف تنمية وتطوير الإنسان المصري.

كما قدم المهندس خالد عباس، الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الماراثون وتنظيمه بصورة عظيمة في أحد أكبر المشروعات القومية الكبرى بالشرق الأوسط ومصر "العاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرًا إلى ان الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للماراثون تؤكد حرص سيادته على نشر الرياضة والتوسع في المشروعات التنموية المختلفة التي تخدم هذا القطاع الهام

كما أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بتنفيذ النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات انطلاقًا من العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين مصر والإمارات، مشيدًا في ذات الوقت بالإقبال الكبير من قِبل النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم وذوي الهمم على المشاركة في النسخة الحالية في أجواء مبهرة وحالة من النشاط والرياضة والحيوية بالعاصمة الإدارية.



أشار وزير الشباب والرياضة إلى الدور التنموي الكبير لماراثون زايد الخيري حيث تم تخصيص عوائده لصالح الهيئات والجهات والمستشفيات المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان، وتحرص وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون من دولة الإمارات على تنظيم الماراثون عام تلو الأخر على أرض مصر، وتحقيق أهدافه المنشودة تنموية ورياضية حتى بات تقليدًا ينتظره أبناء مصر كل عام.

فيما ثمنت مريم الكعبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية إقامة السباق هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدة بكافة القائمين على تنظيم هذا السباق المتميز والضخم من الجانبين المصري والإماراتي، مؤكدة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، علاقات أخوية وثيقة وضع أسسها الراسخة، المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



من جانبه، هنأ الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، القائمين على هذا الحدث في ظل النجاح الكبير الذي حققته نسخة العاصمة الإدارية وقال: "نحن نعتبر الماراثون عيدًا سنويًا يتوج العلاقات المصرية الإماراتية بدليل الوصول للنسخة التاسعة والحفاظ على إقامة السباق في نفس توقيته في ديسمبر مما جعله حدثًا مهما على أجندة الأحداث الخيرية الرياضية في الإمارات ومصر، ويؤكد حرص القيادة الرشيدة في الإمارات ومصر على استمرار الدور الذي يلعبه ذلك الحدث في رسم البهجة والسعادة على وجوه المستفيدين من عوائده وكذلك المشاركين الذين نحرص سنويًا على زيادة الجوائز المخصصة لهم للتشجيع على تحقيق رسالة السباق التي تتحقق من خلال المشاركة الكبيرة بما يعكس حضارة الشعب المصري ".

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