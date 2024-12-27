قبل مواجهة بيراميدز، الترجي يحسم صفقته الشتوية الأولى بلاعب الدوري السويدي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، أولى صفقات تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأنهت إدارة نادي الترجي إجراءات ضم اللاعب السويدي صاحب الأصول التونسية إلياس بوزيان، بشكل رسمي بعدما وقع عقدا يمتد لموسمين مقبلين مع الفريق قادما من فاستراس السويدي.

إلياس بوزيان لاعبا جديدا في الترجي

ويأتي التعاقد مع إلياس بوزيان لتدعيم مركز الظهير الأيمن وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الروماني لاورينتو ريجيكامف.

ويمتلك إلياس بوزيان (27 عاما) خبرة طويلة من خلال تمثيله عدة فرق في الدوري السويدي، حيث بدأ مسيرته مع فريق فيبي أي إف، قبل انتقاله لعدة فرق مثل برومولا وديجيفورس ولوندز بي كي.

ويسعى الترجي خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط هجومه لتعويض غياب مهاجمه البرازيلي رودريجو رودريجيز الذي غاب لفترات طويلة منذ بداية الموسم الحالي بداعي الإصابات.

موعد مباراة بيراميدز ضد الترجي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات في المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

ترتيب المجموعة بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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