قبل الميركاتو الشتوي.. انهيار صادم في القيمة السوقية لنجوم عالميين.. والإصابات تجبر ريال مدريد على تغيير خطة الصفقات

تتبقى أيام قليلة على استقبال عام 2025، حيث تستعد الأندية لفترة الانتقالات الشتوية - الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وتبدأ من يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأندية ستتصرف بحذر شديد خوفا على أموالها في الميركاتو، بعد الدراسة التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت".

إنهيار صادم للقيمة السوقية لنجوم عالميين

وكشفت دراسة نشرها موقع "ترانسفير ماركت"عن انهيار صادم للقيم السوقية لعدد من النجوم بنهاية عام 2024.

الدولي الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم فريق باريس سان جيرمان يتقدم قائمة اللاعبين الذين انهارت قيمتهم السوقية بصورة صادة.

مواني عانى أكبر انهيار للقيم السوقية للاعبين بمقدار بلغ 40 مليون يورو، علما أن باريس سان جيرمان ضمه مقابل 95 مليون يورو من فريق آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023، وذلك بحسب تقارير صحفية.

كولو مواني، فيتو

وهناك النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي التركي والمُعار من نابولي والألماني ليروي ساني جناح بايرن ميونخ، عانيا من انخفاض قيمتهما السوقية أيضا بمقدار 35 مليون يورو.

ومن أبرز الأمثلة كذلك الثنائي البرازيلي جابرييل مارتينيلي نجم فريق أرسنال ونيمار مهاجم الهلال السعودي، فضلًا عن الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ، وهذا الثلاثي المذكور انخفضت قيمهم السوقية بمقدار 30 مليون يورو، وهو أيضا انحدار كبير لهم، ولم يكن متوقعا.

أوسيمين، فيتو

وبناء على ما ذكر، فإن الأندية قد تنفق بنوع من الحذر الشديد في الميركاتو المقبل خوفا على أموالها.

ريال مدريد يغيير خططه في الميركاتو الشتوي بسبب جائحة الإصابات

كما حدد مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، ملامح العمل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة لعام 2025، الذي ينطلق مطلع شهر يناير.

ويعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي من إصابات بالجملة، التي ضربت نجومه بداية من البلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى الذي غاب شهرا كاملا بسبب آلام بالعضلة الضامة، مرورا بأسماء أخرى تغيب لفترات طويلة أبرزها ثنائي الدفاع، الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي إيدير ميليتاو اللذان يعانيان من قطع في الرباط الصليبي.

وتضم قائمة مصابي ريال مدريد في الوقت الحالي أيضا، النمساوي ديفيد آلابا الذي يغيب منذ أكثر من عام بسبب الرباط الصليبي أيضا، لكن يتوقع عودته مع انطلاق العام الجديد.

ومن جانبها أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن إنهاء ريال مدريد عام 2024 بشكل إيجابي، جعل الإدارة تنحي جانبا فكرة إبرام تعاقدات في ميركاتو الشتاء.

ومع الحالة الجيدة التي ظهر فيها المدافع الصاعد راؤول أسينسيو وعودة آلابا المرتقبة فإن الخط الخلفي للمرينجي، لن يكون بحاجة لإجراء إضافات شتوية.

وسيعوض أسينسيو وألابا غياب النجمين كارفاخال وميليتاو حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيتم التفكير في تعزيز صفوف الفريق.

كارفاخال، فيتو

صفقات على رادار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

وينوي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، العمل على ضم ظهير أيمن ولاعب وسط هجومي مبدع، قادر على صنع الفارق في الجزء الأخير من الملعب.

وأنهى ريال مدريد 2024 بالتتويج بكأس القارات للأندية - إنتركونتيننتال بفوز 3-0 على باتشوكا المكسيكي في النهائي قبل أن يصل لوصافة الدوري بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ويتجاوز غريمه الأزلي برشلونة الذي هبط للمركز الثالث.

وسيكون للنمساوي ديفيد ألابا دور كبير في تحديد سياسة ريال مدريد في صيف 2025 حيث أن أي انتكاسة للدولي النمساوي ستجعل إدارة بيريز تفكر في ضم لاعب بديل له.

ولم يعد ضم مدافع قلب أو ظهير أيسر، وتحديدا الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني أولوية لريال مدريد في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن فران جارسيا والفرنسي فيرلاند ميندي يسدان هذه الثغرة بشكل جيد.

ورغم ذلك فإن ريال مدريد ينتظر أن يتواصل ديفيز مع النادي بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل، وهو أمر يبدو معقدا في ظل الجهود البافارية التي لا تتوقف لإقناعه بالتجديد.

أما مركز الظهير الأيمن الذي يريد ريال مدريد تعزيزه في الصيف فالرهان الأول فيه هو لاعب آخر سيصبح حرا في الصيف وهو ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيحاول ريال مدريد استغلال علاقة الإنجليزي جود بيلينغهام بأرنولد زميله في منتخب الأسود الثلاثة لكي يجره لـ "الملكي"، في ظل حقيقة عدم توصل ظهير الريدز لاتفاق تجديد مع ناديه.

ويعتمد ريال مدريد حاليا على اثنين من كبار السن في مركز الظهير الأيمن وهما لوكاس فاسكيز (33 عاما) وهو ليس مكانه الأساسي وداني كارفاخال (32 عاما) والذي يعاني من إصابة طويلة الأمد.

أما فيما يخص لاعب الوسط الموهوب الذي يريد الريال تعويض اعتزال الألماني توني كروس به، فإن هناك أكثر من اسم قد تم طرحه ولكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد، وأحد هذه الأسماء كان البرتغالي فيتينيا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ومارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.

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