خسارة باتشوكا تجبر الخطيب على تغيير خريطة الميركاتو الشتوي بالأهلي.. اجتماع حاسم للجنة التخطيط.. رفع جودة التعاقدات قبل كأس العالم.. و3 مراكز تنتظر الدعم

لا صوت يعلو في النادي الأهلي فوق صوت تدعيم صفوف فريق الكرة بصفقات جديدة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل امتصاص غضب الجماهير بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الخميس إلى القاهرة بعد حضور نهائي بطولة إنتركونتيننتال المقرر مساء أمس الأربعاء بين باتشوكا المكسيكي وريال مدريد في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

اجتماع حاسم للجنة التخطيط في الأهلي

وقال مصدر إن الخطيب سيعقد اجتماعا غد الجمعة، لـ لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار ومحمد رمضان المدير الرياضي لحسم العديد من الملفات المهمة من بينها صفقات الانتقالات الشتوية، حيث قرر الخطيب تغيير سياسة صفقات الشتاء وعرض أسماء جديدة على إدارة الكرة للمفاضلة بينها، على أن يتم رفع جودة التعاقدات، لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية 2025 وامتصاص غضب الجماهير.

ومن المنتظر أن يتم حسم الملف والصفقات في اجتماع الجمعة، كما سيقدم محمد رمضان المدير الرياضي ملفا شاملا عن رؤيته في ضرورة تعيين مدير للكرة خلال الفترة المقبلة، وهيكلة قطاع الكرة".

ويسعى مسئولو النادي الأهلي لتدعيم 3 مراكز بعد التعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الإعارة من الوكرة القطري لخوض منافسات كأس العالم للأندية مع الفريق الأحمر، حيث يسعى الأحمر لضم جناحين ومهاجم ومدافع.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات مع بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك، حيث ستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

صفقات على رادار الأهلي في يناير

ولتدعيم الخط الخلفي بدأ مسؤولو الأهلي التحرك باتجاه ثنائي من الدوري المصري، حيث دخل الأحمر في مفاوضات للظفر بخدمات ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل لتدعيم مركز المدافع.

كما بدأ الأهلي التفاوض مع فريق نيس الفرنسي، من أجل استعادة محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف الحالي في صفوف الفريق الفرنسي .

أما على مستوى المهاجم، فتسعى القلعة الحمراء للتعاقد مع مهاجم أجنبي قوي نظرًا لتراجع مستوى محمود كهربا وعدم وجود مهاجم بمستوى قوي سوى وسام أبو علي.

ومن الأسماء المطروحة لدعم هجوم الأهلي المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري لتدعيم الفريق سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو خلال بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مركز الجناح يسعي الأهلي بكل قوة لحسم صفقة التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي والمعار إلى صفوف الريان القطري لتدعيم مركز الجناح.

رمضان السيد يطالب برحيل الأجانب وضم 4 صفقات قوية

شن رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على لاعبي الأحمر خلال تصريحات تلفزيونية، مطالبا بإجراء تغييرات جذرية في صفوفه، ورحيل جميع الأجانب باستثناء لاعبين فقط.

وقال رمضان السيد: "رأيي أنه يجب رحيل كل لاعبي الأهلي الأجانب فيما عدا أشرف داري، بشرط الاطمئنان على حالته الصحية وألا يكون مُصابًا بإصابة كبيرة، لأنه مساك جيد، لكن الباقي كله يرحل بما فيهم يحيى عطية الله".

وتابع: "يحيى عطية الله عندما تُقارنه بـ علي معلول، تجد الفارق كبيرًا جدًا، ولو الظهير التونسي تعافى من إصابته فيجب استمراره مع الفريق بعد التعاقد معه من جديد وقيده في قائمة الفريق، أعتقد أنه سيحدث الفارق مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "عطية الله يُدافع بشكل معقول، لكن أين دوره الهجومي؟ الأهلي لا يصح أن ظهيريه يحيى وخالد عبد الفتاح في غياب محمد هاني، الأهلي الذي يلعب كل مباراة على الفوز والمفترض أن ظهيريه يقدمان أداءً دفاعيًا وهجوميًا قويًا".

وأشار: "الأهلي يحتاج 4 صفقات قوية، الفريق أضاع فوزًا على باتشوكا، واللاعبين الأجانب لم يصنعوا الفارق، بيرسي تاو لا يُقدم أي انتاج، ورضا سليم لم يُثبت وجوده، فرأيي رحيل الأجانب فيما عدا أشرف داري الذي سيعوضنا عن رحيل محمد عبد المنعم، وأيضًا لو علي معلول تعافى يعود للفريق".

واستكمل: "أنا في رأيي أن أليو ديانج وحمدي فتحي كان لا بد ألا يرحلا عن الأهلي، وما يُزعجني أن كولر لم يكن يعتمد على ديانج، رغم أنه لاعب كبير وقوي بدنيًا".

سيد عبد الحفيظ يحدد صفقات الأهلي لنقلة تاريخية في كأس العالم

حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل انتظاره منافسة قوية في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "كل جهاز فني في أي فريق لديه الدراية الكاملة باحتياجاته، ونحن نحلل الموضوع والأهلي يحتاج من 3 إلى 4 صفقات جديدة، وأيضًا نتمنى رؤية المغربي أشرف داري مع الفريق وكيف سيؤدي؛ فهو لاعب دولي ولديه خبرات جيدة جدًا ولعب سابقًا مع الوداد واحترف وقدم مباريات مميزة مع منتخب بلاده، لذا قد يكون لديه الحل الذي افتقد الأهلي بعد رحيل محمد عبد المنعم، الذي انتقل للاحتراف في نيس الفرنسي، الفريق يجب أن يكون استحواذه على الكرة أفضل مما نراه".

وأضاف: "حال رأينا أشرف داري مع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مع وجود محمد هاني وخالد عبد الفتاح في المنطقة الدفاعية فالموضوع سيكون رائعًا، ولكن الأهلي يحتاج لاعبًا في مركز نصف الملعب، ولا يمكن جلب صفقات وتركهم على دكة البدلاء ولكن من أجل دعم صفوف الفريق بقوة في ظل توالي المباريات الكثيرة، وأيضًا الفريق يحتاج مهاجمًا بجانب وسام أبو علي، وثنائيًا على الأطراف بشكل مختلف".

وتابع: "الأهلي يجب أن يركز على حصد بطولة دوري إفريقيا أيضًا؛ لأن التتويج بها يقود الفريق للعب في نهائيات مهمة وإنجازات أخرى مثل السوبر الإفريقي، وأيضًا اللعب في كأس القارات للأندية بشكلها الجديد، وهذه ستكون نقلة تاريخية في عدد ألقاب الفريق قد تجعله يتخطى إنجازات ريال مدريد، لذلك التركيز من الإدارة لا يجب أن يكون عاديًا في المرحلة الحالية".

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