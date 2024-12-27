أول إقالة في العطلة الشتوية، يونيون برلين يطيح بمدربه لسوء النتائج

قرر نادي يونيون برلين، اليوم الجمعة، إقالة مدربه بو سفينسون، بسبب ضعف نتائج الفريق الألماني، في النصف الأول من الموسم الجاري بمسابقة البوندسليجا.

وقال هورست هيلدت المدير الرياضي للفريق: "بعد تحليل عميق للموسم حتى الآن، نحن على قناعة بأن التغيير الكبير بات ضروريًا لعكس الاتجاه".

وتابع: "قررنا عدم الاستمرار في العمل مع بو سفينسون وباباك كيهانفار وكريستوفر فيتشمان وتيجان نجي".

وأضاف: "نتوجه بالشكر إلى بو سفينسون وفريقه على العمل الذي قدموه، ونتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

تراجع نتائج يونيون برلين

ومن المنتظر أن يحسم يونيون برلين، هوية من سيقود الفريق بداية من 2 يناير المقبل، حيث يستعد الفريق لمواجهة هايدنهايم وأوجسبورج عقب نهاية العطلة الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعدما فشل يونيون برلين في تحقيق أي انتصار في آخر 9 مباريات، وودع كأس ألمانيا من الدور الثاني أمام أرمينيا بيلفيلد، ويحتل حاليًا المركز 12 في البوندسليجا بفارق 7 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

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