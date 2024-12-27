صحيفة إسبانية: نجم بايرن ميونخ يفضل الانتقال إلى برشلونة

يضع ليروي ساني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، الأولوية للانتقال إلى نادي برشلونة بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي 2024-25.

وقالت موندو ديبورتيفو الإسبانية إن ساني يفضل الانتقال إلى برشلونة عن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاستمرار في الدوري الألماني.

وتواجد ساني في بايرن ميونخ تحت قيادة هانزي فليك الذي يتولى تدريب برشلونة في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه سينظم بطولة كأس بيكنباور، التي ستقام لمرة واحدة يوم 17 مارس المقبل ضمن احتفالات النادي بذكرى مرور 125 عاما على تأسيسه، وذلك بمشاركة أساطير الأندية الأوروبية.



وستقام البطولة بمشاركة فرق من اللاعبين السابقين لأندية ريال مدريد وميلان وبوروسيا دورتموند وشتوتجارت وغيرها من الأندية الأوروبية الكبرى.

وستجرى مباريات البطولة داخل الصالة المغطاة بنادي بايرن ميونخ، وستخصص جميع عوائدها إلى مؤسسة فرانز بيكنباور.

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