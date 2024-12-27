النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم عائم بالمنيل (صور)

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية المعمل الجنائي لفحص حريق ضخم شب في مطعم عائم بالقرب من كوبري الجامعة في منطقة المنيل، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوجود أدخنة متصاعدة من أحد المباني الواقعة على الكورنيش، وتبين أن مصدر النيران كان أحد المراكب العائمة، وفور تلقي البلاغ، تم توجيه فرق الإنقاذ إلى الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين.

تواصل الأجهزة المختصة على تحديد مصدر الدخان وسببه، وسط إجراءات احترازية لتأمين المنطقة ومنع أي تطورات قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو خسائر مادية.

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