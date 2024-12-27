في ذكرى تأسيسهما.. تجارب فاشلة لصندوق النقد والبنك الدولي.. الأرجنتين في صدارة الدول المستدانة.. والديون من أهم أسباب تقسيم السودان والحرب الأهلية في الصومال

تمر اليوم الذكرى ٧٩ على تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما وكالتان متخصصتان في التنمية بالأمم المتحدة. بدأ نشاطهما في ٢٧ ديسمبر ١٩٤٥ بهدف إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

أهداف صندوق النقد والبنك الدولي

ويعد الإعمار في أعقاب النزاعات موضع تركيز عام لنشاط البنك نظرًا إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية، واحتياجات إعادة التأهيل اللاحقة للنزاعات والتي تؤثر على الاقتصاديات النامية والتي في مرحلة تحول، ولكن البنك اليوم زاد من تركيزه على تخفيف حدة الفقر كهدف موسع لجميع أعماله.

انتقادات دولية للبنك والصندوق

ووجهت انتقادات دولية للصندوق والبنك، ويرى متخصصون أنهما حادا عن أهدافهما، وباتا يروجان للتضخم ويضران بالتنمية الاقتصادية، وبعض الانتقادات لحوكمة البنك واستجابته لجائحة كوفيد-19، ولا سيما عندما واجه الرئيس ديفيد مالباس انتقادات شديدة بعدما تحدى الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ. استبدل بأجاي بانجا، الذي يدعم العمل المناخي.

وللبنك الدولي وصندوق النقد آثار سلبية وتجارب فاشلة في العديد من دول العالم النامية. شروطهما غذت الأزمات وعززت التضخم وأشعلت حروبًا أهلية في بعض البلدان، ففي الأرجنتين والتي تعد أكبر دول العالم استدانة من البنك وصندوق النقد بواقع ٤٣ مليار دولار وفقًا لأخر إحصاء في ٢٠٢٤، والعلاقة بين البنك والأرجنتين ممتدة منذ ثمانينات القرن الماضي، وموقف صندوق النقد الدولي تجاه إقراض الأرجنتين ارتبط تاريخيًّا بمواقف سياسية، وكان الصندوق يتردد في منح التمويلات للحكومات المناوئة للهيمنة الغربية، بينما يسهلها لغيرها، على نحو يعكس مستوى التوترات التاريخية بين السيادة الوطنية والاعتماد على التمويل الدولي.

الأرجنتين في صدارة الدولة المستدانة

وشهدت الأرجنتين ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة السكان الذين يعانون من الفقر، حيث ارتفعت النسبة إلى 18.1٪ خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة خافيير ميلي، مقارنة بـ 11.9٪ في النصف الثاني من العام الماضي.

ويُحدد مستوى الفقر الرسمي بحوالي 950 دولارًا شهريًّا لأسرة مكوَّنة من أربعة أفراد، ممَّا يعكس ضغوطًا متزايدة على العائلات

كما أسْفرت تدابير التقشُّف الصارمة عن تمديد فترة الركود الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر لتصل إلى نحو 53٪، كما تأثَّرت فئات واسعة من المجتمع، بما في ذلك العمالة غير الرسمية وأصحاب المعاشات وموظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المهنيِّين مثل الأطباء والمعلمين. هذه الظروف تعكس الأبعاد الإنسانية للأزمة الاقتصادية، حيث يواجه العديد من المواطنين تحديات يومية تزداد تعقيدًا

الحرب الأهلية في الصومال

الصومال واحدة من الدول التي عانت من الحرب الأهلية، نتيجة وللشروط والسياسات التي فرضها صندوق النقد عليها، في عام ١٩٨٠، خصص صندوق النقد الدولي ١٥٠ مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها.

ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة وحتى الآن، وبعد مرور ٤٢ عامًا على هذا القرض لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

تقسيم السودان

تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على ٢٦٠ مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام ١٩٨٢، ولكن وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات.

وأدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضات المستمرة والممتدة في الجنوب السوداني، وكان يتوجب على السودان، الذي فقد الجنوب وقُسم، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات.

الهجرة من المكسيك

المكسيك من الدول التي وقعت في فخ الاستدانة، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضًا خطيرا في أسعار النفط العالمية، واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة «بيكر» لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة ٣.٤ مليار دولار، وكانت الخراب بعينه دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وسيطرت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على المالية العامة للمكسيك، تدفق ٤٥ مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة كبيرة إلى بلدان أخرى.

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