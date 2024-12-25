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أخبار مصر

مدبولي: مستمرون في برنامجنا مع صندوق النقد، وهذا معدل النمو المستهدف خلال 2025

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أننا نستهدف معدل نمو اقتصادي يتجاوز الـ4% العام المقبل 2025، ثم 6 أو7% في الأعوام اللاحقة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل مع عدد من المستثمرين: “الظروف فرضت علينا عدم التحرك بالسرعة المطلوبة، ولكن الدولة مهتمة بتعظيم دور القطاع الخاص، والتركيز على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر رغم التحديات الإدارية على الأرض والاصطدام بأمور كثير على أرض الواقع رغم كافة الجهود التي تبذل”.

وتابع: رغم صعوبة الأوضاع إلا أننا مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والموافقة على المراجعة الرابعة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل المصدر الرئيسي والأكبر في توفير فرص العمل لذلك الدولة تولي أهمية بدعم القطاع لا سيما النشاط السياحي.

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