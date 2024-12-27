والد طالب في جامعة حلوان تعرض للطعن يكشف تفاصيل مأساوية

كشف والد الطالب "عمر ناصر" ضحية الطعن بـ "مطواة" على يد طالب داخل جامعة حلوان، تفاصيل الحادث الذي أسفر عن إصابته في الجانب الأيسر، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وقال والد "عمر ناصر"، إنه أثناء سير نجله داخل جامعة حلوان رفقة عدد من أصدقائه، تعرض لمضايقة من طالب آخر وعدد من أصدقائه، قائلًا "أنت بقي عمر بتاع التيك توك".

وتابع والد الطالب المصاب، إنه نشبت بين "عمر" والطالب الآخر يدعى "ضياء" مشادة كلامية وذهب كلًا منهما لحال سبيله، ثم باغته المتهم بطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، نُقل على إثرها للمستشفى.

وأضاف والد "عمر" أن نجله خضع لعملية جراحية لإيقاف النزيف، وتم إيداعه في الرعاية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة.

وكان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم على طعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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