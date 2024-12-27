60 ألف متفرج، نفاد تذاكر مباراة السعودية والعراق في خليجي 26

خليجي 26، تنتظر الجماهير العربية مواجهة قوية بين منتخب السعودية ونظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024 - 2025.

نفاد تذاكر مباراة السعودية والعراق

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطول نفاد جميع تذاكر مباراة العراق والسعودية التي تقام على استاد جابر الأحمد بسعة 60 ألف متفرج ضمن الجولة الثالثة من خليجي 26، فيما سيكون الحضور الجماهيري العراقي لن يتجاوز 10 آلاف مشجع.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام العراق

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والعراق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي، غدا السبت في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مواجهة السعودية والعراق على القنوات التالية:

SSC NEWS - البحرين الرياضية - دبي الرياضية - الكأس 1 -الشارقة الرياضية - عمان الرياضة.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة العراق بكأس الخليج

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

تشكيل العراق المتوقع لمواجهة السعودي بكأس الخليج

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش.

خط الهجوم: زيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم.

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