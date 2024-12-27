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رياضة

موعد مباراة منتخبي الإمارات وعمان في خليجي 26

منتخب الإمارات،فيتو
منتخب الإمارات،فيتو

خليجي 26، تترقب الجماهير العربية مباراة منتخب الإمارات أمام عمان اليوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.


مباراة عمان ضد الإمارات في خليجي 26

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات وعمان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد عمان مباشر في كأس الخليج العربي


يمكن لمحبي الكرة العربي ومتابعي بطولة كأس الخليج، مشاهدة مباراة الامارات وعمان مباشرة، عبر القنوات التالية:

SSC 4 HD - بتعليق «عبد الله الحربي - خالد الديفر»
الكويت الرياضية
دبي الرياضية - عبد الله السعدي
الكأس
عمان الرياضية - صلاح الحمداني
أبو ظبي الرياضية
الشارقة الرياضية - عبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضية HD 2 - محمد سويد

ويخوض المنتخب العماني مواجهة اليوم أمام الإمارات، وهو منتشي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا في النقاط مع المنتخب الكويتي المضيف.

ويكفى المنتخب العماني التعادل للانفراد بالصدارة ووضع قدمًا في دور نصف النهائي لـ خليجي 26.

وتمتلك عمان 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بواقع انتصار وتعادل، إذ تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب الكويت، وفاز في المباراة الثانية على منتخب قطر بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الإمارات إلى استغلال فرصته الأخيرة بالفوز في مباراة اليوم لتحقيق حلم التأهل إلى دور نصف النهائي.

يمتلك منتخب الامارات نقطة وحيدة في مباراتين، من تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب قطر، وخسارة في الثانية أمام الكويت.

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