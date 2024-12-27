انطلاق أسبوع العمارة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

انطلقت فعاليات أسبوع العمارة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، الذي تنظمه لجنة التواصل والإعلام بشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، بدأت الفعاليات بـ"يوم العمارة في الإسكندرية"، بحضور الدكتور هشام سعودي، وكيل أول نقابة المهندسين ونقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور مصطفي الحضري أمين عام النقابة وعدد من رموز الهندسة المعمارية والنقابية.

وحضر الافتتاح الدكتور المهندس أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، والمهندس عبدالعظيم عبدالله، رئيس لجنة التواصل والإعلام، والمهندس محمد علاء فاروق، وكيل اللجنة، إلى جانب المهندسة ابتسام خضر، وكيل شعبة الهندسة المعمارية، والمهندسة فاطمة سلطان، أمين الشعبة، والدكتور المهندس محمود علوي، عضو مجلس شعبة الهندسة المعمارية، والمهندس محمد الرشيدي، ممثل شعبة العمارة بالإسكندرية، والمهندس محمد الشامي، مقرر لجنة التواصل والإعلام، وأعضاء اللجنة، المهندس خالد عزمي والمهندس محمود النقيب.

وافتتح المهندس عبدالعظيم عبدالله الفعاليات بالإعلان عن انطلاق أسبوع العمارة، مشيدًا بتعاون نقابة المهندسين بالإسكندرية وداعمي الفعالية.

وقدّم المهندس محمد علاء فاروق، وكيل لجنة التواصل والإعلام، كلمة مؤكدًا فيها أن اللجنة تعمل على تطوير منصات التواصل لجعلها مواكبة لتطلعات الجيل الجديد، كما عبّر عن فخره بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يعكس الهوية الثقافية العريقة للإسكندرية.

وألقى الدكتور هشام سعودي كلمة ترحيبية، أثنى خلالها على جهود شعبة الهندسة المعمارية، مشيرًا إلى الدور الثقافي والحضاري للإسكندرية في إثراء العمارة المصرية.

وعبّر الدكتور المهندس مصطفى الحضري، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فخره باستضافة الإسكندرية لهذا الحدث الهام، كما شدد على دور العمارة في التنمية المستدامة وتشكيل الهوية الحضارية.

وسلط الدكتور المهندس أحمد الزيات الضوء على أنشطة الشعبة منذ انعقادها في مارس الماضي، التي شملت ما يقرب من 80 فعالية متنوعة، وأكد أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والجامعات.

من جهتها، أشادت المهندسة ابتسام خضر، وكيل شعبة الهندسة المعمارية، بالحضور الكبير ودوره في إنجاح الفعاليات، معتبرة أن الإسكندرية رمز لفن العمارة عبر العصور.

وبدأ برنامج اليوم بندوة الدكتور حاتم الطويل حول العمارة البيئية في سيوة، متناولًا تأثيرها المجتمعي والاقتصادي، تلتها ندوة المهندس الاستشاري محمد الخطيب عن العمارة الإسلامية في القاهرة ومشروعات تطوير المناطق التراثية مثل "روضة السيدة".

واختتم الدكتور المعماري محمد عادل دسوقي بندوة حول التنوع المعماري في الإسكندرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على التراث واستلهام التجارب العالمية.

وفي نهاية اليوم قام الحضور بعمل جولات ميدانية إلى شارع النبي دانيال بصحبة المهندس الاستشاري محمد أبو شوشة، الذي قدّم شرحًا تفصيليًا عن مشروعات تطوير المنطقة. واختُتمت الجولة بزيارة شوارع محطة الرمل وحضور عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي استعرض تاريخ الإسكندرية عبر العصور.

وجاء "يوم العمارة في الإسكندرية" كمنصة تجمع بين الإبداع والتواصل، مؤكدًا أهمية العمارة في تشكيل الهوية الثقافية والحضارية لمصر. ومن المقرر أن تستكمل فعاليات أسبوع العمارة في محافظات أخرى لتعزيز التواصل مع المعماريين ونشر ثقافة الابتكار الهندسي.

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