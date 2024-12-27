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رياضة

هل يقود كهربا هجوم الأهلى أمام إنبى الاثنين المقبل؟

كهربا
كهربا

 أكد مصدر داخل الأهلي أن محمود كهربا لاعب الفريق جاهز لتدعيم هجوم الفريق من جديد والتواجد ضمن الحسابات الفنية فى مباراة إنبي الاثنين المقبل، على أن يكون تواجده من عدمه فى قائمة الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بعد استبعاده أمام المصري أمس على خلفية أزمته مع جماهير النادي فى مباراة شباب بلوزداد.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك خطوات بدأت بالفعل من أجل استطلاع رأى نجم الزمالك من أجل التفاوض معه لضمه نهاية الموسم الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية يونيو المقبل.

وقال المصدر: "بدأنا مؤخرًا مناقشة فكرة التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى ينتهي تعاقده مع ناديه فى نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع فى يناير القادم لأى ناد، وحال موافقة اللاعب على الانتقال إلى الأهلي سنبدأ فورًا فى الوقوف على مطالبه المالية".

زيزو
زيزو

 وأوضح: “نعلم أنها لن تكون صفقة سهلة ولكن فى الوقت نفسه ليست مستحيلة خاصة وأن اللاعب من حقه التوقيع لأى ناد فى يناير ورغم ارتباطه بالزمالك وجماهيره ولكن كل الأمور تبقى مطروحة فى هذا الملف، خاصة وأن لدينا مشروعا كبيرا وهو المشاركة فى مونديال الأندية، وزيزو لاعب مهم وقد يكون إضافة قوية للفريق حال التعاقد معه”.

 

في سياق آخر، يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

 

وفاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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