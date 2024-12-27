إيبارشية هولندا تنظم مؤتمر الكريسماس السنوي للشباب والعائلات

نظمت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام التابعة لإيبارشية هولندا مؤتمر الكريسماس السنوي للشباب والأطفال والعائلات، والذي أُقيم خلال عطلة الكريسماس في أحد مراكز المؤتمرات المسيحية.

شهد المؤتمر مشاركة نحو 300 شخص من مختلف الفئات العمرية. وخصص للأطفال برامج متميزة شملت دروسًا وترانيم قدمها الآباء الكهنة، وسط أجواء من التفاعل والمرح.

تحت عنوان "كيف نختبر وجود الله معنا"، تناول المؤتمر موضوعات روحانية تهدف إلى تعميق الإيمان وتعزيز الوعي الروحي. كما ناقش شباب الجيل الثاني موضوع "كيف يمكن أن نرى الله في حياتنا"، في إطار حوارات مفتوحة ساهمت في بناء فهم مشترك لقيم الحياة المسيحية.

جاء المؤتمر ليعكس روح الوحدة والاحتفال بروح الكريسماس، مع التركيز على تنمية الروحانية وتعزيز الروابط الأسرية بين المشاركين.

ختام الدورة التدريبية الثامنة للكهنة بمعهد الرعاية والتربية

اختتم معهد الرعاية والتربية فعاليات الدورة التدريبية الثامنة للآباء الكهنة، التي عُقدت تحت عنوان: "خبرات رعوية في الخدمة الكهنوتية". شهدت الدورة مشاركة 88 كاهنًا حضوريًا بمقر المعهد في القاهرة، بالإضافة إلى 45 كاهنًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر وخارجها عبر تقنية Zoom.

احتياجات الكنيسة

قدّم المحاضرات نخبة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين، وركزت الدورة على تعزيز الخبرات الرعوية للآباء الكهنة بما يخدم احتياجات الكنيسة والمجتمع.

في ختام الفعاليات، ألقى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، المحاضرة الختامية، وتولى توزيع شهادات التقدير على الآباء المشاركين، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية.

تأتي هذه الدورات ضمن رؤية معهد الرعاية والتربية الهادفة إلى إعداد الرعاة وتطوير قدراتهم في المجالات الكنسية المتنوعة، تعزيزًا لدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات أعضائها.

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