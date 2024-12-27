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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البار جدعون قاضي بني إسرائيل

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البار جدعون أحد قضاة بني إسرائيل، الذي عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

 

قصة جدعون البار

جدعون، الذي ينتمي إلى سبط منسى، كان ابن يوآش. وفقًا لما ورد في الكتاب المقدس (قضاة 6: 11-14)، ظهر له ملاك الرب بينما كان يخبط القمح في الجرن، ودعاه لتحرير بني إسرائيل من يد المديانيين. بعد تأكيد دعوته الإلهية، قاد جدعون جيشًا صغيرًا قوامه 300 رجل فقط، حيث اختار الله هذا العدد ليظهر أن النصر يأتي من عنده، وليس بقوة البشر.

بتلك القوة الإلهية، تمكن جدعون من هزيمة المديانيين واستولى على غنائمهم، ليصبح قاضيًا لإسرائيل ويحكمهم بحكمة وعدل لمدة أربعين عامًا. وبعد حياة مليئة بالخدمة والقيادة، تنيح بسلام ودُفن في مقبرة آبائه.

تأتي هذه الذكرى لتذكر المؤمنين بمواقف الإيمان والشجاعة التي قادت جدعون لتحقيق رسالته الربانية، وهو ما يجعل سيرته ملهمة على مر العصور.

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