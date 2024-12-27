ختام الدورة التدريبية الثامنة للكهنة بمعهد الرعاية والتربية

اختتم معهد الرعاية والتربية فعاليات الدورة التدريبية الثامنة للآباء الكهنة، التي عُقدت تحت عنوان: "خبرات رعوية في الخدمة الكهنوتية".

شهدت الدورة مشاركة 88 كاهنًا حضوريًا بمقر المعهد في القاهرة، بالإضافة إلى 45 كاهنًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر وخارجها عبر تقنية Zoom.

احتياجات الكنيسة

قدّم المحاضرات نخبة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين، وركزت الدورة على تعزيز الخبرات الرعوية للآباء الكهنة بما يخدم احتياجات الكنيسة والمجتمع.

في ختام الفعاليات، ألقى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، المحاضرة الختامية، وتولى توزيع شهادات التقدير على الآباء المشاركين، إلى جانب تقديم هدايا تذكارية.

تأتي هذه الدورات ضمن رؤية معهد الرعاية والتربية الهادفة إلى إعداد الرعاة وتطوير قدراتهم في المجالات الكنسية المتنوعة، تعزيزًا لدور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات أعضائها.

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