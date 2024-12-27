الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب منتخب العراق يتحدث عن مواجهة السعودية فى خليجي 26

كاساس
كاساس

 أكد كاساس المدير الفني  للمنتخب العراقي جاهزية فريقه لمواجهة السعودية غدا السبت فى بطولة خليجي 26.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “كما ذكرت سابقًا، البطولة تقام في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل تجهيز اللاعبين كما نرغب أمرًا صعبًا، قمنا بتحليل مباراة البحرين وقررنا الطريقة التي سنواجه بها المنتخب السعودي، لدينا تدريب أخير سنستعد من خلاله للمباراة”.

أشار كاساس إلى أهمية الموازنة بين إشراك اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة: “جميع مباريات كأس الخليج مناسبة لدفع اللاعبين الشباب، لكن الضغط الجماهيري المستمر لتحقيق الفوز يجعل من الصعب إشراكهم جميعًا دفعة واحدة، ونحاول دائمًا إيجاد التوازن المناسب”.

 

وأكد المدرب أن المنتخب العراقي يواجه تحديات بسبب الغيابات والإرهاق، موضحا: “المباراة الماضية كانت محبطة بالنسبة لنا، كل الفرق تعاني من فترات صعبة، ونحن لدينا غيابات، بالإضافة إلى إرهاق بعض اللاعبين ومرض آخرين، لكنني لا أبحث عن أعذار، وسنفعل كل ما بوسعنا أمام المنتخب السعودي الذي يُعد من أفضل المنتخبات في القارة”.

 

وحول الضغط الجماهيري، قال كاساس: “الضغط طبيعي وأنا أفضل التعامل معه، نعرف ما نريد، وضغط تصفيات كأس العالم أكبر بكثير من هذه البطولة، نسعى للفوز دائمًا، وغدًا لدينا فرصة مهمة وسنحاول اقتناصها”.

 

وأوضح كاساس: “طاقمنا التدريبي يضم سبعة محللين يدرسون كل شيء عن المنافسين، نحن نعرف كل شيء عن المنتخب السعودي”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى كاساس إعجابه بأداء منتخب البحرين، قائلا:”هم الأقوى في المجموعة الثانية حتى الآن، وأعتقد أنهم الأفضل في خليجي 26“.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليجي 26 كأس خليجي 26 مباريات خليجي 26

مواد متعلقة

خليجي 26، تشكيل قطر الأقرب لخوض موقعة الكويت الليلة

بعد فوز البحرين على العراق، ماذا يحتاج منتخب السعودية للصعود لنصف نهائي خليجي 26؟

ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

أخبار مصر: تفاصيل مأساوية في وفاة أسرة بحريق شقة المنيب، مسدس "الشرع" يثير الجدل بدولتين، ارتفاع الذهب، الجزيري يفضح الزمالك

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي والقناة الناقلة

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (صور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية