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خارج الحدود

المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس

شعب كوريا الجنوبية،
شعب كوريا الجنوبية، فيتو

 هدد حزب المعارضة الرئيس في  كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يُصدر قانونًا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب رويترز.

المعارضة تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية 

وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلَفًا ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيدًا لعزله في الـ14 من ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.

وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في   البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون، والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.

 

محاولة فرض الأحكام العرفية

 وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدًا لعزل القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول بعد غد الثلاثاء.

وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلًا للمتمردين"، في إشارة إلى يون.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب هان للتعليق، وكان قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك.

وقال بارك “أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية التي تهدف لتأكيد العزلهو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان”.

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