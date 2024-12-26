الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المعارضة في كوريا الجنوبية تعتزم التصويت اليوم على عزل الرئيس المؤقت

هان داك سو القائم
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، فيتو

قدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، "اقتراحا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية".

اقتراح عزل هان دوك سو

وقال بارك تشان ديه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في البلاد، إن "الحزب الديمقراطي قدم اقتراح عزل هان دوك سو، على الفور، ويخطط لعرضه في الجلسة العامة المقررة في وقت لاحق من اليوم الخميس"، حسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى 8 أصوات إضافية من أعضاء حزب "سلطة الشعب" لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، قد أعلن في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، فرض الأحكام العرفية، متهما المعارضة بالتخطيط لعزله، وأمر السلطات العسكرية بتعليق عمل البرلمان وحظر الأنشطة السياسية والحزبية.

في المقابل، وصفت المعارضة القرار بـ"غير القانوني" واعتبرته انتهاكا لإرادة الشعب، داعية أنصارها إلى التجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.

وبعد ساعات قليلة، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة لإنهاء الأحكام العرفية، حيث شارك 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا بالإجماع لإلغاء المرسوم، وبناء على ذلك، ووفقًا للدستور، أُعلن رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات إلى ثكناتها.

وكانت الأحداث قد بدأت على خلفية تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل بشكل أحادي داخل لجنة الموازنة البرلمانية، ما أثار توترات سياسية تحولت لاحقا إلى أزمة دستورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب المعارضة كوريا الجنوبية عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو قضاة المحكمة الدستورية بارك تشان ديه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض اقتراح عزل هان دوك سو هان دوك سو
ads

الأكثر قراءة

خلال ساعات، إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أخبار مصر: أحمد عز ينتقد الحكومة في أول ظهور له، إعلان نتيجة كلية الشرطة، عقد ضخم لـ صلاح مع ليفربول، قصة بيع كلية الفنون التطبيقية

القاهرة 10 والصعيد 4 ليلا، درجات الحرارة اليوم الخميس 26 -12- 2024 في مصر

عقد ضخم لمدة 3 سنوات، مفاجأة سارة لجماهير ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

اليوم، آخر اجتماعات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024

رصد ثقوب على جسم طائرة أذربيجان المنكوبة وتكهنات بشأن "إسقاطها"

اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025

منوعات

المزيد

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

توقعات برج العذراء 2025، علاقة صداقة تتحول لحب واحذر الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر

جريمة لا تصدق، تونسي تكلم أثناء نومه فكشف كيف قتل شقيقه بمشاركة والدته

توقعات برج السرطان 2025، احذر الانعزال وكن يقظا

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم، الجو هيقلب فجأة بـ 3 ظواهر إحداها مباغتة

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

المزيد

انفوجراف

جلسة مع الخطيب وظهور في مطعم شهير.. أسرار جولة بغداد بونجاح في القاهرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية