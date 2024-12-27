قرار من النيابة في واقعة مصرع 4 أشخاص بحريق شقة المنيب

استعجلت النيابة العامة بالجيزة، تقرير المعمل الجنائي بواقعة مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة بجوار مطعم كشري.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي اشتعال النيران داخل شقة بالطابق السادس لعقار مكون من 6 أدوار بشارع السماح، مما أسفر عن ٤ وفيات ومصاب، وتم استخراج الجثث وإيداعها ثلاجة مستشفى أم المصريين.

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