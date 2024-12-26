العراق يكشف عن طلبه من الإدارة السورية الجديدة ورد فعل الشرع

أكدت وكالة الأنباء العراقية: أن وفدًا عراقيًا برئاسة رئيس المخابرات يجري مباحثات أمنية مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

منع عودة داعش

ولفتت إلى أن الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم داعش وحماية السجون.



موقف الإدارة السورية الجديدة

وأشارت إلى أن الوفد العراقي عرض تصورات وطلبات بغداد حول احترام الأقليات والمقدسات، موضحة أن الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها.

وأعلنت القيادة العامة السورية، برئاسة أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.