الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العراق يكشف عن طلبه من الإدارة السورية الجديدة ورد فعل الشرع

أحمد الشرع والوفد
أحمد الشرع والوفد العراقي، فيتو

أكدت وكالة الأنباء العراقية: أن وفدًا عراقيًا برئاسة رئيس المخابرات يجري مباحثات أمنية مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

منع عودة داعش

ولفتت إلى أن الوفد العراقي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط تنظيم داعش وحماية السجون.

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موقف الإدارة السورية الجديدة

وأشارت إلى أن الوفد العراقي عرض تصورات وطلبات بغداد حول احترام الأقليات والمقدسات، موضحة أن الإدارة السورية الجديدة أبدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها.

وأعلنت القيادة العامة السورية، برئاسة أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

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