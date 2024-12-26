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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السفير "إدو الحاجي" السكرتير التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يوم الخميس، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة نجامينا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مصر والتجمع الإقليمي، ودعم جهود التنمية والسلام في منطقة الساحل والصحراء.  

وأكد الوزير عبد العاطي على التزام مصر تعزيز العمل المشترك مع تجمع دول الساحل والصحراء، مشيرًا إلى أهمية دفع التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه دول المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبناء القدرات الأمنية للدول الأعضاء. 

وشدد على أهمية تفعيل دور مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، حتى يتسنى للمركز أداء الدور المنوط به في بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، مع التركيز على دعم برامج تأهيل الشباب ومكافحة الفكر المتطرف.  

كما أشار وزير الخارجية إلى استعداد مصر لتقديم الدعم الفني واللوجستي لتجمع دول الساحل والصحراء، والمساهمة فى وضع خطة شاملة للإصلاح المالي والإداري لتفعيل دور التجمع.

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بدر عبد العاطي دول الساحل والصحراء العاصمة نجامينا

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