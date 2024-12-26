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خارج الحدود

وزير الخارجية يصل تشاد في زيارة رسمية للبلاد (صور)

وزير الخارجية يصل
وزير الخارجية يصل تشاد في زيارة رسمية للبلاد

وصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية نجامينا في مستهل زيارته الرسمية لتشاد، حيث كان في استقباله عبد الرحمن غلام الله وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي.


 

وتوجه عبد العاطي صباح اليوم إلى العاصمة نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين، واصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

 

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.

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بدر عبد العاطي العاصمة التشادية نجامينا تشاد

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