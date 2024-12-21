مصر تستضيف المقر الدائم لجمعية النواب العموم العرب لتعزيز التعاون القضائي الإقليمي

انتهت فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، وما واكبها من اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لها، والتي انعقدت بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة النائب العام المستشار محمد شوقي، والوفد المرافق له.

وفي خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم التعاون الإقليمي، توافق أعضاء الجمعية على أن يكون مقرها الدائم بجمهورية مصر العربية، تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية على المستويين المحلي والإقليمي.

يهدف هذا المقر إلى توفير منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق في مسائل التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة صورها.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية، عقد النواب العموم العرب لقاءات ثنائية تضمنت التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم، والتأكيد على ضرورة تبادل الممارسات العملية والخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة للسادة أعضاء النيابات العامة.

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