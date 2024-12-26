الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمناسبة هذا الحدث العالمي، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا

القطار المكهرب
القطار المكهرب

تُعدل الشركة المشغلة  للقطار الكهربائي مواعيد التشغيل، غدًا الجمعة 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في  العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنظم  وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المشغلة للقطار الكهربائى العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإداري العاصمة الادارية الجديد العاصمة الادارية
ads

الأكثر قراءة

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

البنك المركزي: معدلات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة ومعدل النمو مستقر

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية