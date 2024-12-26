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ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

ضبط كمية من الكبتاجون
ضبط كمية من الكبتاجون داخل مقاعد وطاولات، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن  العثور على ما يقارب 1.8 مليون حبة من الكبتاجون المخدرة في ميناء الشويخ.

ضبط 1.8 مليون  حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة

وعثرت الجمارك على الحبوب المخدرة داخل شحنة مقاعد وطاولات قهوة في أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي للحاويات والاشتباه في البضاعة.وذكرت أنه تم إعداد محضر الضبط وإحالة المضبوطات إلى جهات المختصة.

وانتشرت تجارة الكبتاجون في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمنية في مدينة النجف العراقية،  عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون، في أول عملية بهذا الحجم بعد سقوط نظام الأسد وتأثر تجارة الكبتاجون القادمة من سوريا.

ضبط كمية مخدرات كبيرة في العراق

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق  بيان إنه "وفقا لقرارات قضائية صادرة من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة واستنادا إلى توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تم تشكيل فريق عمل وبعملية نوعية استخبارية دقيقة وبكمين محكم ومراقبة استغرقت مدة 30 يوما تم إلقاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة، وضبط 100.000 حبة كبتاجون مخدرة في النجف الأشرف".

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الكويت الكبتاجون العراق مواد مخدرة

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