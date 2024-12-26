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ثقافة وفنون

رامي صبري ومصطفى حجاج يجتمعان في حفل برأس السنة في القاهرة

رامي صبري, فيتو
رامي صبري, فيتو

يستعد الفنان رامي صبري والفنان مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائي في رأس السنة بالقاهرة يوم 31 ديسمبر 2024 في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومصطفى حجاج مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور، لتكون ختامًا مثاليًا لعام 2024 واستقبال العام الجديد 2025 بأجواء مميزة.

دويتو تامر حسني ورامي صبري

من جانب آخر أعلن المطرب تامر حسني، تعاونه في ديو جديد مع المطرب رامي صبري.

وذلك عقب الكشف عن استعداد تامر حسني لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

حفل تامر حسني

وعلى  جانب آخر، يحيي الفنان  تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي أيضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

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رامي صبري أغنية مصطفي حجاج مصطفى حجاج

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