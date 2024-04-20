على غرار مقالب رامز جلال، بائع في سوق الجمعة يرعب زبائنه (فيديو)

مقلب في سوق الجمعة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمقلب على طريقة رامز جلال، قام به أحد تجار الملابس في سوق الجمعة بالقاهرة، عندما قام بالإعلان عن جاكيت وصفة بأنه "الجاكيت اللي بيمشي لوحده".

مقلب سوق بائع سوق الجمعة يرعب الزبائن

وعن مقلب سوق الجمعة، أظهر مقطع فيديو لتاجر بسوق الجمعة، يعلن عن جاكيت "يمشي"، ووصفه بـ "الجاكيت التريند"، محاولًا جمع عدد من الزبائن حوله للشراء، وعندما اقترب أحد الزبائن من "المانيكان" كانت المفاجأة الصادمة، فقد اكتشف أن "المانيكان" هو إنسان حقيقي، وبمجرد لمس الجاكيت تحرك ذلك الشخص، ما أصاب الزبون بالذعر، وأخذ يجري مبتعدًا عن المكان.

طب والله العظيم اللى بيحصل من المصريين دة كتير اوووووووى 😂😂😂😂 pic.twitter.com/VcNG0aOMgj — 🇵🇸 Sherine 🇪🇬 (@sherine412) April 20, 2024



استخدام أحد تجار سوق الجمعة لحيلة جلب الزبائن، مقلب سوق الجمعة، على غرار مقلب الفنان رامز جلال، أثار الرعب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا يتساءلون قائلين: "إزاي عملوها".

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المقالب تسبب أضرار كبيرة في القلب

في الوقت الذي كشف فيه آخرون أنهم تعرضوا لمقلب يضاهي هذا المقلب قائلين: "وقع لنا نفس المقلب"، مؤكدين أنهم أخذوا في البكاء والصراخ بعد تعرضهم للمقلب، حيث قالت إحداهم: "على فكرة حدث ليّ نفس الموقف اقسم بالله وصرخت ولميت المنشيه كلها عليا"في حين عبر آخرون عن رفضهم لتلك الفكرة في المقالب، مؤكدين أنها قد تتسبب في تعرض الإنسان لمثل هذه المقالب، التي يمكن أن يفقد الإنسان فيها حياته، بسبب الرعب الذي يمكن أن يتعرض له.

جدير بالذكر أن عددا من خبراء واستشاريي طب القلب والشرايين يحذرون من أضرار "عمل المقالب" في الآخرين، مشيرين إلى إمكانية إصابة الشخص بـجلطة في القلب بسبب هذا عمل الخدع أن المقالب.

المقالب تسبب أضرار بالقلب، فيتو

وأن تخويف الآخرين قد يسبب جلطة أو الدخول في حالة إغماء، ويتعرض المريض لمضاعفات شديدة.

ويؤكد الأطباء أن البعض يتعرض لجلطة بسبب تعرضه للخوف نتيجة المقالب، حيث تؤدي حالة الخوف الشديد إلى التأثير على القلب، ما يستدعي نقل الشخص للمستشفى.

الأطباء يحذرون من المقالب تودي بالحياة

وأشار الأطباء إلى أن بعض المقالب والخدع مثل ارتداء "ماسك مرعب " أو إطلاق البالونات أو أكياس بلاستيك فى الوجه أو إشعال الألعاب النارية، تعود بأضرار صحية على القلب، ومنها تنشيط الجهاز العصبى السبمثاوى، وزيادة ضربات القلب، والإصابة بمشاكل في القلب، ومنها مشاكل صحية فى الشريان التاجى، والسكتة القلبية لدى مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يودي بحياة الشخص.

الحكم الشرعي في المقالب

وعن رأي الشرع في القالب، قالت دار الإفتاء المصرية إن "الأصل في المزاح الإباحة، وقد يستحب إذا كان بقصد التلطف وإدخال السرور على الآخرين، وتطييب نفوسهم ومؤانستهم، وما أشبه ذلك، ولا يكون جائزًا إذا اشتمل على نحو كذبٍ، أو ترويع أحد، أو كلامٍ فاحشٍ بذيءٍ، أو أيِّ قولٍ أو فعلٍ محرم؛ كالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، أو كان عادةً مفرطة، أو إذا أضر بالآخرين"

وعن شروط العلماء التي وضعوها في المزاح، أكدت دار الإفتاء المصرية "على أهمية ألا يكون فيه شيء من الاستهزاء بالدين، ولا يكون المزاح إلا صدقًا، وعدم الترويع، وعدم الاستهزاء والغمز واللمز، وألا يكون المزاح كثيرًا، ومعرفة مقدار الناس، وأن يكون المزاح بمقدار الملح للطعام، وألا يكون فيه غيبة، وإختيار الأوقات المناسبة للمزاح"