زيت الزيتون.. مفيد لصحة القلب والجهاز الهضمي ومضاد للالتهاب.. وسعره يتجاوز الألف جنيه للتر (صور)

زيت الزيتون هو أحد أهم الزيوت الطبيعية التي تحظى بشعبية واسعة في العالم، وذلك بفضل فوائده الصحية المتعددة واستخداماته المتنوعة، ويستخرج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون، ويُعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يُعرف بفوائده الصحية العديدة.

فوائد زيت الزيتون:

صحة القلب: يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. مضاد للالتهابات: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة مثل الأوليوكانثال، التي تعمل كمضاد للالتهابات وتساعد في تقليل الالتهابات المزمنة. الوقاية من السرطان: مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. تحسين صحة الجلد: يُستخدم زيت الزيتون في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المرطبة والمغذية، حيث يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل التجاعيد. دعم الجهاز الهضمي: يساعد زيت الزيتون في تحسين عملية الهضم ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

أنواع زيت الزيتون:

زيت الزيتون البكر الممتاز: يُعتبر الأفضل بين جميع الأنواع، حيث يتم استخراجه من خلال الضغط البارد دون استخدام أي مواد كيميائية. يحتوي على نسبة حموضة منخفضة ويحتفظ بمعظم النكهة والرائحة الطبيعية. زيت الزيتون البكر: يتم استخراجه أيضًا من خلال الضغط البارد، ولكنه يحتوي على نسبة حموضة أعلى قليلًا من البكر الممتاز. يُستخدم في الطهي على درجات حرارة منخفضة. زيت الزيتون المكرر: يتم استخراجه من ثمار الزيتون السوداء الناضجة ويحتوي على نسبة أقل من الزيت البكر. يُعتبر منخفض الجودة ويُستخدم في الطهي. زيت الزيتون النقي: مزيج من زيت الزيتون البكر الممتاز أو البكر مع الزيت المكرر، ويُستخدم في الطهي. زيت ثفل الزيتون: يُستخرج من بقايا الزيتون بعد عصره، ويُعتبر الأقل جودة ويُستخدم فقط في الطهي.

أسعار زيت الزيتون في السوق: تختلف أسعار زيت الزيتون بناءً على نوعه وجودته وحجم العبوة. في الأسواق المصرية، تتراوح أسعار زيت الزيتون كالتالي:

زيت زيتون بكر لتر بلاستيك بسعر 690 جنيها.

زيت زيتون بكر لتر بسعر 350 جنيها

زيت زيتون بكر اكسترا لتر بسعر 504 جنيهات.

زيت الزيتون بكر ممتاز 750 ملي بسعر 840 جنيها.

زيت زيتون بكر اكسترا 750 ملي بسعر 420 جنيها.

زيت زيتون بكر ممتاز زجاجة زجاج 750 ملي بسعر 470 جنيها.

زيت زيتون بكر ممتاز زجاج 500 مل بسعر 275 جنيها.

زيت زيتون 500 مل بسعر 570 جنيها.

زيت زيتون بيور 500 مل بسعر 429 جنيها.

زيت زيتون بكر 500 مل بسعر 195 جنيها.

زيت زيتون 500 مل بسعر 330 جنيها و439 جنيها.

زيت زيتون بكر ممتاز زجاج 250 مل بسعر 145 جنيها.

زيت زيتون 250 مل بسعر 335 جنيها.

زيت زيتون بكر 250 ملي زجاج بسعر 299 جنيها.

ويُعتبر زيت الزيتون من الزيوت الصحية والمفيدة التي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي، وتختلف أنواعه وأسعاره بناءً على الجودة وطريقة الاستخراج، ولكن الفوائد الصحية التي يقدمها تجعله استثمارًا جيدًا لصحة الإنسان.

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