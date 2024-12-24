"الحوثي" تعلن استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي

أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي، بعدما أفاد جيش الاحتلال عن "اعتراض" صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي للدولة.

استهداف وسط إسرائيل بصاروخ بالستي

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "استهدفت القوة الصاروخية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في وقت سابق: "تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي"، مشيرا إلى "تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وأكدت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أنه لم يصب أي شخص بأذى.

إطلاق الحوثيين صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد الإثنين أنه أوعز إلى الجيش "تدمير البنى التحتية للحوثيين" بعدما أطلقوا صاروخين على الأقل باتجاه الدولة الأسبوع الماضي، أسفر أحدهما عن إصابة 16 شخصا بجروح طفيفة في تل أبيب.

وخلال الأشهر الماضية، تبنّى الحوثيون إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل.

من جهتها، شنّت دولة الاحتلال غارات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، آخرها في 19 ديسمبر استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.