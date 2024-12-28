إقبال كثيف على زيت الزيتون في مهرجان حديقة الحرية.. الأسعار تبدأ من 350 جنيها.. وهذه أبرز فوائده الغذائية والصحية (فيديو وصور)

شهد المهرجان المصري للزيتون في حديقة الحرية في نسخته الثالثة إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين حرصوا على استكشاف منتجات الزيتون وزيت الزيتون، خاصة مع التنوع الواسع في الأنواع والأسعار التي تتيح خيارات متعددة تلبي مختلف الاحتياجات.

زيت الزيتون.. أسعار متنوعة وفق الجودة

تراوحت أسعار زيت الزيتون المعروض في المهرجان بين 350 جنيهًا و650 جنيهًا للتر الواحد، وفقًا للجودة والمصدر.

وأوضح العارضون أن هذا التفاوت يعود إلى اختلاف طرق الإنتاج، حيث يتوفر الزيت البكر الممتاز بأسعار أعلى نظرًا لجودته العالية واستخراجه بالطريقة الباردة التي تحافظ على العناصر الغذائية.

كما أشار بعض المنتجين إلى وجود عبوات صغيرة تناسب الاستخدام الشخصي، بجانب العبوات الكبيرة المخصصة للمطاعم ومحال بيع المنتجات الغذائية.

الزيتون.. خيارات تلائم الجميع

أما أسعار الزيتون، فقد تراوحت بين 100 جنيه و150 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، حسب نوع الزيتون وطريقة تجهيزه. وتنوعت الأنواع المعروضة بين الزيتون الأخضر والأسود، إلى جانب الأصناف المحشوة بالفلفل أو الجبن.

وأوضح العارضون أن الزيتون المخلل بطريقة تقليدية يتميز بطعمه الفريد ويُعتبر من أكثر الأنواع طلبًا، بينما لفتت الأنظار الأصناف المحشوة بنكهتها المبتكرة التي أضافت لمسة جديدة إلى السوق.

فوائد زيت الزيتون

التحسين من صحة الأوعية الدموية وبطانتها الداخلية تخفيض ضغط الدم، فمن الممكن أن يعمل زيت الزيتون البكر على توسيع الأوعية الدموية التقليل من الالتهاب التحكم بتخثر الدم، حيث أنه يقلل من حدوث الجلطات الدموية غير الطبيعية والتي من الممكن أن تزيد خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

زيت الزيتون هو الزيت الطبيعي المستخرج من ثمرة شجرة الزيتون يتكون نحو 14% من زيت الزيتون من دهون مشبعة في حين أن 11% منه عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة مثل "أحماض أوميجا 6 و"أوميجا 3" الدهنية والأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك وتشكل 73% من إجمالي محتوى الزيت.

وتشير الدراسات إلى أن حمض الأوليك يقلل الالتهاب وقد تكون له آثار مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان، وفقا لتقرير هيلث لاين

تفاوت الأسعار يجذب مختلف الفئات

شهدت الأجنحة المخصصة لزيت الزيتون والزيتون ازدحامًا كبيرًا، حيث حرص الزوار على تذوق المنتجات قبل الشراء ومقارنة الأسعار بالجودة. كما أثنى كثيرون على العروض الترويجية التي قدمها بعض العارضين لتشجيع البيع بكميات كبيرة.

العارضون أكدوا أن جميع المنتجات المعروضة تعتمد على الزيتون المحلي المزروع بأفضل الطرق الزراعية، مما يضمن جودتها ومطابقتها للمعايير الصحية، ولفتوا إلى أن المهرجان يمثل فرصة لدعم المنتجين المحليين وتعزيز الزراعة المستدامة في مصر.

بهذه الأسعار التي تجمع بين التنوع والجودة، قدم المهرجان المصري للزيتون خيارات مثالية للزوار، مما يعكس نجاحه في تحقيق التوازن بين الترويج للمنتجات المحلية وتلبية احتياجات السوق.

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