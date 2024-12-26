وست هام يزيد أوجاع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وأحرز هدف وست هام جارود بوين في الدقيقة 59 مع بداية الشوط الثاني.

بوين يمنح وست هام هدف التقدم 🤯❤️

pic.twitter.com/7jNycxMI3C — عمرو (@bt3) December 26, 2024

تشكيل وست هام

تشكيل ساوثهامبتون

وأقيمت المباراة على ملعب “سانت ماري”، معقل ساوثهامبتون.

وخلال 21 مباراة سابقة جمعت الفريقين، ظهر التفوق لصالح وست هام الذي تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة.

في المقابل، انتصر ساوثهامبتون في 6 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويحتل وست هام المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ 20 والأخير برصيد 20 بالدوري الإنجليزي.

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