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وست هام يتعادل سلبيا أمام ساوثهامبتون بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

وست هام،فيتو
وست هام،فيتو

تعادل فريق ساوثهامبتون أمام وست هام، سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

تشكيل وست هام 

تشكيل ساوثهامبتون 

 

وستقام المباراة على ملعب “سانت ماري”، معقل ساوثهامبتون، حيث يأمل كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وخلال 20 مباراة سابقة جمعت الفريقين، ظهر التفوق لصالح وست هام الذي تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات

في المقابل، انتصر ساوثهامبتون في 6 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل. هذا السجل يبرز الصراع القوي بين الفريقين وتكافؤ الفرص نسبيًا، مما يجعل لقاء الغد أكثر إثارة.

ويدخل ساوثهامبتون المباراة وهو يسعى للاستفادة من اللعب على أرضه وبين جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع الحاجة الماسة لتحسين مركزه في جدول الترتيب فالفريق يمتلك عناصر شابة وطموحة قد تكون قادرة على صنع الفارق في مباراة الغد.

أما وست هام، فيتطلع لمواصلة تقديم عروضه المميزة هذا الموسم. تحت قيادة مدربه الحالي، أثبت الفريق قدرته على المنافسة في المباريات الصعبة، حيث يعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أخطاء الخصم.

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