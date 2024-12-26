الشربيني يشدد على مراجعة الأعمال بالطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة وسحب التخصيص من الشركات المتقاعسة

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق والكهرباء بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع وزير الإسكان في جولته، تقدم أعمال الطرق بمنطقة أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي للمدينة حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بجميع المحاور الداخلية لمنطقة بيت الوطن بالكامل، وتم تفقد تقدم الأعمال بطريق R5 وطريق RR بالامتداد الشرقي، وتطوير طريق( ABc ) الذي يربط بين محور ٢٤ أمام النادى الأهلى بطول (3800 متر) وطريق MR2 داخل بيت الوطن ومنه للطريق الأوسطي والطريق يفصل بين الحى الرابع والحى السادس بالمنطقة.

وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، مختلف الأعمال الجارية بالطرق وأعمال الكهرباء، موجها بتوفير جميع الخدمات على جوانب الطرق لخدمة المواطنين والسكان، كما شدد على مراجعة الأعمال بالطرق والمحاور وسحب التخصيص من الشركات المتقاعسة وإسناد الأعمال لشركات أخرى جادة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه يتم إتاحة قطع أراضٍ ووحدات بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمدن الجديدة، بهدف التيسير على أبناء مصر في الخارج في تملك مسكنهم الملائم، وربطهم بوطنهم الأم، مشددًا في هذا الصدد على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروع بيت الوطن، والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال، وتوفير مختلف الخدمات بالشكل الذي يليق بالمشروع.

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 10 محال تجارية، ومطعمين بمساحات تتراوح بين (١٤ م٢: ۲۳ م ۲) أسفل عمارات سكن مصر - الحي 39 منطقة ۲٦٠٠ فدان "سابقا" بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وذلك بجلسة يوم الأحد 19/1/2025.

تغلق وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق مشروع سكن مصر الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن، اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

والشقق بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 106 - 133 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، ونستعرض تفاصيل التقديم كالتالي:

خريطة طرح شقق سكن مصر

-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².



- 6 أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².



-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².



الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².





المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².



غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².



دمياط الجديدة:

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².



العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

القاهرة الجديدة 11500 جنيه للمتر

حدائق أكتوبر 9600 جنيه للمتر

أكتوبر الجديدة 9900 جنيه

الشروق 11470 جنيهًا للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

دمياط الجديدة 11000 جنيه للمتر

المنيا الجديدة 8100 جنيه للمتر

غرب قنا الجديدة 7650 جنيهًا للمتر

ناصر الجديدة –غرب اسيوط 8150 جنيهًا للمتر



التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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