الإسكان: تنفيذ 1408 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي خلال 2024

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام 2024، في إطار متابعة ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات وموقف تغطية الخدمات.

وأشار وزير الإسكان إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائمًا على توفير الخدمات للمواطنين، وبأعلى جودة ممكنة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن إجمالي المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال العام 2024 "خلاف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، بلغ ۱٤۰۸ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة حوالي ۱۳۸,۲ مليار جنيه لإضافة طاقة حوالي ٩,٦ مليون م3 / يوم منها 7 ملايين م3 / يوم مياه شرب، و٢٫٦ مليون م3 / يوم صرف صحي، بجانب ٤٤٣ مشروع إحلال وتجديد ومد وتدعيم تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة حوالي ١١,٦ مليار جنيه لخدمة المواطنين.

تنفيذ ۸۲٥ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة حوالي ۹۲٫۱ مليار جنيه

وأضاف وزير الإسكان، أنه فيما يخص المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال العام 2024 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " نطاق تنفيذ الوزارة، تم وجار تنفيذ ۸۲٥ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة حوالي ۹۲٫۱ مليار جنيه لإضافة طاقة حوالي ١٫٤٧ مليون م3/ يوم، منها (٠,٦٨) مليون م3 يوم مياه شرب، و۰٫۸ مليون م3 / يوم صرف صحي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن تنفيذ تلك المشروعات أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% في عام ۲۰۲٤، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، ووصل عدد محطات مياه الشرب بمختلف أنواعها إلى حوالي ۳۰۵۰ محطة مياه تنتج حوالي ٣٠,٥ مليون م3/ يوم، كما وصلت أطوال شبكات مياه الشرب إلى حوالي ١٨٠ ألف كم، كما ساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي إلى ٩٦% لعام ٢٠٢٤ من جملة عدد سكان الحضر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصري إلى حوالي ٤٨% لعام ٢٠٢٤ من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، ووصل عدد محطات معالجة الصرف الصحي بمختلف أنواعها إلى حوالي ٥٨٨ محطة معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية تصل إلى ۱۸٫٨ مليون م يوم، ووصلت أطوال شبكات الصرف الصحي إلى حوالي 91,3 ألف كم.

تنفيذ 7 مشروعات محطات معالجة للصرف الصحي والصرف الصناعي بمشاركة القطاع الخاص

وصرح وزير الإسكان بأنه تم التوافق على تنفيذ 7 مشروعات محطات معالجة للصرف الصحي والصرف الصناعي بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (عدد 7 مشروعات من إجمالي ۹ مشروعات)، وتشمل: المرحلة الثالثة من محطة معالجة غرب أكتوبر بطاقة تصميمية ١٥٠ ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة بني سويف الجديدة بطاقة تصميمة ٢٥ ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة المنصورة الجديدة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي زنين بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية 100 ألف م3 / يوم لتصل إلى ٥٠٠ ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة رشيد بمحافظة البحيرة بطاقة تصميمة ٤٠ ألف م3/يوم لتصل إلى 60 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية بطاقة تصميمة ٧٠ ألف م3 /يوم لتصل إلى ٢٠٥ آلاف م3/يوم، ومعالجة الحمأة المنتجة من محطتي أبو رواش وزنين وتوسعاتها لتصل الي ٢,٥ مليون م3/يوم، ومعالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة طنطا وتوسعاتها لتصل الي ١٩٠ الف م3/يوم، ومعالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة البركة بطاقة ٦٠٠ الف م3 / يوم، و معالجة الحماة المنتجة من محطة معالجة بلقاس بطاقة ٦٠٠ الف م3 / يوم، وإعادة استخدام مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة معالجة مسطرد ١٥٠ ألف م3 / يوم.

ولفت الوزير إلى جهود الوزارة في تقليل الفاقد في مياه الشرب وذلك من خلال: ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة حيث تم بالفعل تركيب القطع الموفرة بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ويشمل ذلك التوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع للعملاء الجدد والميكانيكية بالمحافظات والمدن الجديدة بعدد حوالي ۷۲۰ ألف عداد عام 2024 ومخطط تركيب حوالي 3 ملايين عداد للاشتراكات الجديدة، واستبدال العدادات العاطلة أو بدون عداد تباعًا حتى نهاية العام المالي ٢٧/٢٦ ووفقًا لتوافر العدادات في السوق المحلية، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد من خلال العمل على عدد ٥٥ منطقة DMZ على مستوى الجمهورية تتضمن تنفيذ أطوال شبكات حوالي ٢١,٥ ألف كم، كما تم تنفيذ ۳۹ منطقة DMZ على مستوى الجمهورية بإجمالي أطوال شبكات حوالي ١٤,٨ ألف كم لخدمة حوالي ١٫٥ مليون نسمة والذي ساهم في تقليل الفاقد في مياه الشرب إلى حوالي ٢٦,٢ % عام ٢٠٢٤ ومخطط الوصول إلى نسبة ٢٤%. خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 12محطة تحلية جديدة بطاقة ١٣٦ ألف م3/يوم، ليصل إجمالي عدد محطات التحلية على مستوى الجمهورية إلى 137 محطة تحلية بإجمالي طاقة ١.٤٥ مليون م3 /يوم بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - جنوب سيناء - بورسعيد - الإسكندرية – البحيرة)، ومخطط الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها تباعًا حتي عام ٢٠٢٧ مثال: محطة تحلية مياه شرق مطروح ومحطة تحلية ميناء شرم الشيخ وغيرها من المحطات.

مخطط للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب تمتد حتي سنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية حوالي 9 ملايين م٣/ يوم في محافظات:شمال سيناء – جنوب سيناء - البحر الاحمر - مطروح - السويس – الإسماعيلية - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ – البحيرة - الإسكندرية)، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية المحور الأول: توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والمحور الثاني: توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح - البحر الاحمر – سيناء)، والمحور الثالث: توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، والمحور الرابع: توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.

ونوه نائب وزير الإسكان عن أنه تم إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الاستخدام، فقد تم الانتهاء من تنفيذ ٥٨٨ محطة معالجة على مستوى الجمهورية منها محطات معالجة ثلاثية ومحطات معالجة ثنائية، وذلك بطاقة تصميمية إجمالية ۱۸٫۸ مليون م3/يوم وطاقة فعلية حوالي ١٥,١ مليون م3/يوم بخلاف ٣٠٥ محطات معالجة جارٍ تنفيذها بطاقة حوالي 4.5 مليون م3/ يوم تتضمن المحطات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، وبذلك يصل إجمالي عدد محطات المعالجة المنفذة والجاري تنفيذها إلى ٨٩٣ محطة معالجة بإجمالي طاقة ٢٣,٣ مليون م3/يوم.



واختتم نائب الوزير، باستعراض جهود إنتاج الكهرباء من الحمأة الناتجة عن الصرف الصحي، حيث يتم معالجة الحمأة من خلال عملية الهضم بإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه لتوليد الطاقة النظيفة بدلا من انبعاثه إلى الهواء، وجارٍ التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الجبل الأصفر لتصبح ٣,٥ مليون م3/يوم، ويتم توليد ما يقرب من ٦٥% من كمية الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل المحطة، ومن المخطط أن تصل إلى ٨٠% من الطاقة المطلوبة خلال المرحلة الثالثة من المحطة، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال معالجة الحماة بمحطة معالجة إسكندرية الشرقية بطاقة ٨٠٠ ألف م / يوم، ومن المخطط توليد حوالي ٥٠% من الطاقة المطلوبة للمحطة مع تخفيض حجم الحمأة بحوالي ٣٠%، وجارٍ طرح أعمال تنفيذ معالجة للحمأة محطة معالجة إسكندرية الغربية، كما تم التوافق على تنفيذ مشروعات معالجة حمأة وإنتاج طاقة نظيفة بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة و4 مشروعات من إجمالي ۱۱ مشروعا وهي: معالجة الحمأة الناتجة عن محطتي معالجة أبورواش وزنين بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة طنطا بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة البركة بغرض توليد الطاقة، ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطة معالجة بلقاس بغرض توليد الطاقة.

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