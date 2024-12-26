الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إعلام عبري: عشرات الطائرات شاركت في الهجوم الأخير على اليمن

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن، فيتو

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر أمني قوله، إن بناء بنك أهداف في اليمن سيتحسن بدعم الحلفاء، ويأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على صنعاء والحديدة.

جيش الاحتلال يبدأ في مهاجمة اليمن 

أوضحت المصادر الإسرائيلية، أن أبرز العقبات في مهاجمة الحوثيين تكمن في صعوبة جمع المعلومات بشأنهم، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنوي زيادة وتيرة الهجمات على الحــوثيين.


وأكد  الإعلام الإسرائيلي، أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وفي السياق ذاته، زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن الهجمات التي تستهدف اليمن الآن ليست مثل سابقاتها.


إسرائيل تهاجم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية


وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله “نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا”، مضيفا أن الهجمات  استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.

وفي وقت سابق نقلت "هيئة البث" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "الحوثيون قرروا إطلاق النار على إسرائيل من تلقاء أنفسهم ودون اتباع التوجيهات الإيرانية". 

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جيش الاحتلال اليمن صنعاء الحديدة الحوثيين

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