الحوثيون: سنضرب المصالح الأمريكية دون قيود حال الاعتداء على اليمن

قال الحوثيون مساء اليوم الثلاثاء، إنهم سيضربون المصالح الأمريكية بلا أي خطوط حمراء إذا تم الاعتداء على اليمن، وذلك وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

تل أبيب تستعد لشن هجوم على اليمن

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع الأهداف في اليمن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "جيش الاحتلال يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن".

نتنياهو يوجه تحذيرا إلى الحوثيين

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين: "هجومنا على اليمن لن يكون الأخير ونواصل تدمير محور الشر الإيراني".

واستكمل نتنياهو: "لن نغض الطرف عن إيران وعلينا إزالة تهديدها ومنعها من امتلاك سلاح نووي".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد: أن "تل أبيب ستتحرك ضد الحوثيين كما تعاملنا بقوة ضد الأذرع التابعة لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

ويوم الخميس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد حماس وحزب الله ونظام ‎الأسد فإن ‎الحوثيين تقريبًا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافًا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق ‎اليمن.. الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، الخميس، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

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